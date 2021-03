Controlli serrati su abusivismo commerciale e rispetto norme anti covid: sanzioni per 25 mila euro

Sanzionate sette persone per violazioni della normativa anti covid, dieci ambulanti abusivi multati con sequestro della relativa merce, quattro attività commerciali sanzionate per mancanza di Scia e autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Nel corso degli ultimi giorni, la polizia municipale, ha effettuato numerose operazioni di monitoraggio per verificare il rispetto delle disposizioni anti covid e delle normative che regolano l’esercizio delle attività commerciali.

In particolare, sul fronte dei controlli per il contenimento della pandemia, il personale della Polizia Commerciale, all’esito di accertamenti effettuati in Piazza Stesicoro, Via Casagrande, Viale Artale Alagona, Piazza Carlo Alberto e Piazza della Repubblica, in quest'ultimo caso congiuntamente ai carabinieri, ha verbalizzato sette persone: cinque per mancato uso della mascherina protettiva; uno per non aver rispettato, alla guida del proprio autoveicolo, l’orario di coprifuoco delle ore 22.00; un operatore della Fiera per non aver rispettato l’Ordinanza Sindacale n.65/2020 che reca le disposizioni anti Covid-19 per la riapertura in sicurezza del mercato storico. In totale sono stati elevati verbali amministrativi dell’importo di 2.933,00 euro.

In tema di contrasto al commercio abusivo su sede pubblica, gli Ispettori del Reparto Polizia Commerciale, nell’eseguire controlli di routine in Piazza Ariosto, Corso Sicilia, Piazza Stesicoro, Via Benedetto Croce, Viale Mario Rapisardi, Via Casagrandi e sul Lungomare, hanno sanzionato dieci venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, in quanto esercitavano la propria attività in assenza di autorizzazione amministrativa al commercio e all’occupazione del suolo pubblico. All’esito delle operazioni di servizio sono stati elevati verbali amministrativi per un importo totale di circa 19.000,00 euro ed è stato eseguito il sequestro delle merci poste in vendita, che sono state devolute in beneficenza. Sul fronte dei controlli commerciali agli esercizi di vicinato, la Polizia Annonaria ha sanzionato quattro esercenti di Via Canfora, Via S. Euplio, Via D’Annunzio e Via Landolina, in quanto uno stava esercitando l’attività privo di Scia, mentre gli altri tre avevano occupato il suolo pubblico antistante la propria attività senza aver ottenuto la relativa autorizzazione amministrativa. I quattro esercenti sono stati multati con verbali dell’importo di 3.617 euro e intimati all’immediato ripristino dello stato dei luoghi. In totale, all’esito dei controlli commerciali effettuati dalla Polizia Municipale, sono stati elevati verbali amministrativi dell’importo complessivo di oltre 25 mila euro.