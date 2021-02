Controlli serrati della polizia municipale, chiuso un pub: raffica di sanzioni

Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia Municipale, nella giornata di martedì 9 febbraio, per verificare il rispetto delle disposizioni anticovid e delle normative commerciali, è stata disposta la chiusura di un Pub per mancato rispetto dell’orario di chiusura alle ore 22. Nello specifico, durante un servizio di verifica, svolto alle ore 22.30 congiuntamente ai militari dell’arma dei carabinieri, il noto pub Area 51 di Via Coppola è stato trovato aperto con avventori all’interno ben oltre l’orario di chiusura imposto dalla normativa. L’esercizio commerciale – già più volte oggetto di provvedimenti da parte delle Forze dell’ordine – è stato nuovamente sanzionato con la chiusura provvisoria per 5 giorni e un verbale amministrativo di 400 euro. Inoltre, è attualmente al vaglio degli uffici comunali la verifica della regolarità della documentazione amministrativa per lo svolgimento dell’attività commerciale. Sempre nella giornata di ieri, durante controlli di routine in Via Galermo, la Polizia Municipale ha sanzionato un operatore ambulante di prodotti ortofrutticoli che vendeva la merce in assenza dei requisiti professionali e delle autorizzazioni amministrative alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. L’ambulante – che è stato anche multato per violazione della normativa anti Covid-19, perché proveniente da altro Comune – è stato sanzionato con verbali che ammontano a quasi 4 mila euro e con il sequestro della merce esposta che è stata devoluta in beneficenza alla Caritas. Durante un sopralluogo in Piazza Mancini Battaglia, gli Ispettori del Reparto Polizia Commerciale hanno sanzionato un venditore ambulante di arance, anch’egli sprovvisto di autorizzazione alla vendita. Gli agrumi sono stati posti sotto sequestro e devoluti in beneficenza, mentre al venditore abusivo sono stati elevati verbali dell’importo complessivo di oltre 3 mila euro euro. Il Reparto Viabilità della Polizia Municipale, inoltre, sempre nella giornata di martedì, ha eseguito diversi servizi di controllo per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia, rilevando, con l’ausilio dello Street Control, oltre 200 infrazioni al Codice della Strada in varie zone della città effettuando 30 rimozioni in Piazza Grenoble, Piazza Turi Ferro, Via De Felice, Via Caronda e Via Canfora, dalle quali sono derivati oltre 50 verbali di contravvenzione.