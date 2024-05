Controlli per il primo maggio, un 50enne circolava con la figlia nel bagagliaio di una Smart

I carabinieri della compagnia di Gravina, insieme ai colleghi della tenenza di Mascalucia e della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, hanno predisposto dei controlli lungo le principali arterie stradali di Mascalucia e San Giovanni la Punta in occasione della festività del primo maggio. Massima attenzione, in ambito di sicurezza alla guida, a tutti i comportamenti potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada e per la sicurezza pubblica. Utilizzando l'etilometro, le pattuglie hanno effettuato una serie di verifiche lungo la strada che da Mascalucia conduce a Nicolosi.

Un 53enne di San Giovanni La Punta, alla guida di un’Audi Q4, ha sin da subito attirato l’attenzione dei militari per la perdita di gocce di sangue dal naso. Una volta accertato che stesse bene e che la perdita di sangue non fosse conseguenza di emorragie, gli operatori hanno iniziato a porgere delle domande ottenendo delle risposte sconnesse e prive di senso. L' accertamento etilometrico ha fornito due risultati consecutivi, rispettivamente di 1,2 g/l e 1,8 g/l quindi, ben oltre la soglia del minimo consento che ha comportato la denuncia all’autorità giudiziaria ed il ritiro della patente. Significativa , in questo contesto, la lezione di un maresciallo, impegnato nel controllo, al figlio del 53enne verbalizzato che aveva espresso il suo disappunto circa il controllo fatto al padre poiché, secondo il suo punto di vista, la guida in stato di ebrezza è da considerarsi cosa di poco conto, rispetto a tanti altri gravi reati ai quali bisognerebbe dare più attenzione. Il sottufficiale dell’Arma ha spiegato al giovane che l’impegno dei carabinieri a favore della collettività si concretizza anche perseguendo reati simili, a garanzia della sicurezza degli altri cittadini. I carabinieri hanno fermato nel complesso circa 40 veicoli e identificato oltre 60 persone, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 6 mila euro.

Tra le contestazioni, anche la mancanza di copertura assicurativa e la guida senza l’uso di cinture di sicurezza e casco, con il sequestro di 3 auto prive di assicurazione. In questo contesto è stato fermato un 50enne di Mascalucia, che circolava alla guida di una Smart For Two con la moglie seduta al lato passeggero e la figlia, minorenne, rannicchiata nel bagagliaio. Il conducente è stato sanzionato con la multa di 172 euro per "soprannumero di persone su determinati veicoli". Un altro automobilista, alla guida di una Fiat Panda, ha deciso di non fermarsi all’alt ma è stato rintracciato attraverso il numero di targa. Si trattava di un 28enne di Camporotondo Etneo, la cui vettura era priva di assicurazione e già sottoposta ad un fermo amministrativo. I verbali gli sono stati notificati direttamente a casa, dove è stato raggiunto dall’equipaggio che lo ha identificato.