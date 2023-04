Librino, due pusher in manette: trovati 70 mila euro in contanti dentro un'auto

I carabinieri della compagnia Fontanarossa sono stati impegnanti in un servizio di controllo del territorio a Librino. Durante il servizio i militari hanno denunciato due pregiudicati catanesi di 23 e 24 anni per detenzione e spaccio di droga. I due spacciatori sono stati notati dai carabinieri in via Capo Passero con una busta di plastica e una radio ricetrasmittente. Avvicinati dai militari i due giovani si sono dati alla fuga rifugiandosi all’interno di una palazzina. Tuttavia i militari sono riusciti ad accedere al palazzo, suonando ai citofoni dei vari condomini e a raggiungere i due pusher che intanto provavano a dileguarsi attraverso una rocambolesca fuga sui tetti. La fuga è durata poco, infatti, subito dopo i carabinieri hanno acciuffato i fuggitivi e hanno recuperato la ricetrasmittente e una busta con 45 grammi di cocaina suddivisa in 101, dosi che i due avevano abbandonato poco prima. Nelle tasche dei due anche 900 euro.

Nell’ambito dello stesso servizio di controllo, a pochi isolati di distanza, i militari dell’Arma hanno trovato all'interno di una Fiat Bravo una busta di plastica con 70mila euro in banconote di vario taglio. L'auto è intestata ad un pregiudicato, che ha detto dichiarato di essere proprietario anche del contate. Senza però dare spiegazioni sulla provenienza dell'ingente somma, il cui sequestro è stato successivamente convalidato. L'uomo è stato denunciato quindi con l'accusa di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". Un’altra pattuglia in transito in nei pressi del civico 93 della stessa strada, ha fermato un giovane, evaso dai domiciliari dalla sua abitazione di Gravina, dove stava espiando una condanna per furto. E' stato ricollocato ai domiciliari.