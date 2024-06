Controlli antidroga in via Capo Passero: sequestrati oltre 220 grammi di marijuana

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, con il supporto degli operatori della squadra cinofili, hanno effettuato una serie di controlli straordinari antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo e, in particolare, in via Capo Passero. Il fiuto investigativo del cane Ares ha permesso di trovare nascosti, in diverse intercapedini all’esterno di alcune abitazioni, 72 involucri di cellophane contenenti di cocaina per un peso complessivo di circa 17 grammi, due buste contenenti 64 grammi di marijuana, 118 involucri termosaldati contenenti altra marijuana, per un peso di oltre 157 grammi e 5 involucri termosaldati contenenti crack, per un peso totale di poco più di 2 grammi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti.