San Cristoforo, sequestrate sette stalle abusive: trovati 12 cavalli in pessime condizioni sanitarie

Nella mattina di ieri, i poliziotti del commissariato di San Cristoforo e del reparto prevenzione crimine hanno effettuato un pattugliamento tra le strade del quartiere di competenza con il supporto di unità cinofile e della squadra a cavallo oltre che di pattuglie della polizia locale, ispezionando anche alcune stalle della zona, con il supporto di veterinari dell'Asp. L’attenzione dei poliziotti è stata rivolta, in particolare, a sette ricoveri per equini che avevano già destato sospetti durante la precedente attività di osservazione. Sono stati verificati i requisiti e la documentazione specifica, accertando che le 7 stalle erano totalmente abusive e versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, ospitando nel complesso 12 cavalli.

I responsabili sono stati denunciati e sanzionati, con sanzioni pecuniarie di importo complessivo pari a euro 44.500, mentre le stalle ed i cavalli sono stati sottoposti a sequestro. Nel complesso sono state identificate 180 persone, di cui 61 con precedenti di polizia e giudiziari, controllati 98 veicoli e contestate 17 violazioni del codice della strada, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di oltre 7mila euro ed il sequestro di 5 veicoli privi di copertura assicurativa. Infine, sono state controllate anche 2 attività commerciali, un girarrosto e un panificio, che, avendo compiuto alcune violazioni alle norme igienico sanitarie, sono state sanzionate per complessivi 5mila euro.