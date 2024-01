Controlli nel quartiere della Stazione, raffica di sanzioni e sequestri di mezzi

Controlli della polizia nelle zone limitrofe alla stazione centrale: piazza Giovanni XXIII e via D’Amico. Nel corso del servizio quattro cittadini stranieri sono stati accompagnati l’ufficio immigrazione della Questura per alcuni approfondimenti in merito alla loro posizione sul territorio nazionale. Controllati a campione, grazie al fiuto del cane antidroga, i bagagli di alcuni turisti in transito.

Complessivamente sono state controllate 209 persone, di cui 42 pregiudicate e 98 veicoli. Elevate, inoltre, 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del veicolo, mancanza di revisione e guida di ciclomotore senza casco, con conseguente fermo amministrativo del mezzo. Sono stati infine sottoposti ad accertamento 16 esercizi pubblici ed elevate 4 sanzioni per carenze igienico sanitarie e occupazione abusiva di suolo pubblico.