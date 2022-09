Denunciati due fratelli che coltivavano in balcone dodici piante di marijuana

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno svolto nella serata di ieri un servizio a di controllo a largo raggio, con particolare attenzione al quartiere di San Giovanni Galermo ed al Comune di Misterbianco. Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne catanese e la sorella 18enne di Misterbianco, entrambi incensurati, poiché stavano coltivando sul balcone di casa, all’interno di un grande vaso, dodici piante di marijuana dell’altezza di circa un metro.

Altri carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato un 36enne incensurato palermitano, che è stato sorpreso dalle commesse di un centro commerciale di Misterbianco mentre asportava capi d’abbigliamento e articoli per la casa per un valore complessivo di 150 euro circa. La merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale. Per quanto concerne le attività di prevenzione, i militari dell’Arma hanno invece predisposto diversi posti di controllo nei principali snodi viari, che hanno consentito di controllare numerosi utenti della strada, elevando 18 sanzioni amministrative per diverse violazioni alle norme del codice della strada, quali la mancata copertura assicurativa, l’omessa revisione periodica, la guida senza patente, per un ammontare complessivo di 11.500 euro.

Nell’ambito dello stesso servizio, sono state infine controllate 21 persone sottoposte agli arresti domiciliari, di cui è stata accertata la regolare presenza in casa.