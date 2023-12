Controlli stradali ad Acireale e ad Aci Sant'Antonio: multe anche per chi utilizza il cellulare mentre guida

Il questore di Catania Giuseppe Bellassai ha disposto dei nuovi controlli per la prevenzione ed il contrasto della criminalità diffusa ad Acireale. Gli agenti del commissariato locale nei giorni scorsi hanno svolto dei pattugliamenti che hanno coinvolto anche il Comune di Aci Sant’Antonio, in collaborazione con una pattuglia della polizia locale del paese etneo. Ad Acireale sono stati istituiti dei posti di blocco nelle vie Lazzaretto e via Torquato Tasso, identificando anche alcuni avventori di un centro scommesse. Ad Aci Sant’Antonio si è proceduto in maniera analoga lungo la circonvallazione, in via Lanza e via Moro ed in via De Felice. Sono state 67 le persone ispezionate e 41 i veicoli fermati in strada, elevando 4 sanzioni al codice della strada. Una persona è stata sanzionata per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, un’altra per la mancata revisione con sospensione del veicolo dalla circolazione in strada. Ed ancora: una donna circolava con a bordo il proprio figlio di età inferiore ai 3 anni senza averlo assicurato al sedile di sicurezza. Infine, una signora è stata sanzionata per essere stata sorpresa alla guida della propria auto mentre utilizzava il cellulare. Si è proceduto anche ad un sequestro amministrativo. Complessivamente sono state contestate infrazioni per un totale di 1.300 euro circa, decurtando dalle patenti 10 punti complessivi ed una carta di circolazione.