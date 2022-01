Librino, due denunce per furto di energia elettrica

I carabinieri di Librino, supportati dai militari del reggimento “Sicilia” e dai tecnici Enel, hanno denunciato per furto aggravato. i proprietari di due abitazioni di viale Moncada. Si tratta di un 29enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per altro reato, e di un 64 enne. Entrambi avrebbero sottratto indebitamente energia elettrica in danno dell’Enel, mediante un collegamento abusivo alla rete pubblica. Nello stesso contesto, i carabinieri hanno predisposto diversi posti di controllo nei principali snodi viari con l’impiego di pattuglie di supporto. Sono stati controllati dei pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari, 23 persone e 12 auto. Sette automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente, a vario titolo, per violazioni al codice della strada: tra le più rilevanti, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco e mancata revisione. Il totale delle contravvenzioni è pari a 1.972 euro.