La polizia esegue dei controlli stradali a Trecastagni e Mascalucia

Gli agenti del commissariato di Acireale ed i colleghi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale hanno eseguito dei controlli stradali a Trecastagni e Mascalucia nel corso del fine settimana, in sinergia con la polizia locale. Le verifiche hanno consentito di identificare ben 167 persone e controllare 108 veicoli. La presenza di cenere dell'Etna sulle strade ha indotto i poliziotti a tenere un comportamento di particolare cautela, per consentire una fluida viabilità ed operare in sicurezza.

Sono state contestate diverse infrazioni al codice della strada, per un importo di 1.500 euro. A Trecastagni, un giovane alla guida di un’auto è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La patente è stata immediatamente ritirata. Sempre a Trecastagni, i poliziotti hanno rintracciato un pregiudicato che si era reso irreperibile dallo scorso 21 giugno. Sul suo conto pendeva un provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali presso una comunità di Troina, emesso dal tribunale di Sorveglianza di Catania, che è stato adesso notificato per consentire l' avvio della misura cautelare. Altri controlli straordinari del territorio, sempre coordinati dal commissariato di Acireale, sono stati programmati per tutta la stagione estiva.