Il Comune "mostra i muscoli" in piazza Europa: raffica di multe a chi viola il codice stradale

Servizi straordinari di controllo in piazza Europa per contrastare le violazioni al Codice della strada, compiute soprattutto da conducenti di mezzi a due ruote. I posti di controllo, svolti da pattuglie del reparto viabilità della polizia locale nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, in orario diurno e serale, hanno portato alla redazione di 204 verbali di violazione del Codice della strada, 87 fermi amministrativi e 15 sequestri amministrativi del mezzo. Sono stati elevati 81 verbali ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco, con fermo amministrativo del mezzo per 2 mesi, 60 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli (che comporta un verbale aggiuntivo di €.85,00, con decurtazione di 3 punti dalla patente), 21 verbali per circolazione sui marciapiedi, 15 verbali per assenza di copertura assicurativa, con relativo sequestro del veicolo, 14 multe per mancanza di revisione, 6 per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesim 2 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida ed infine 5 verbali per divieto di sosta. Il Comandante della Polizia Municipale Stefano Sorbino, ha reso noto che i servizi di controllo dell’area di Piazza Europa proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di prevenire e reprimere i comportamenti irregolari alla guida di veicoli a quattro e a due ruote , per tutelare la viabilità del luogo, gli avventori e i residenti.