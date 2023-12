Intensificati i controlli stradali a San Giovanni La Punta, pioggia di multe

Proseguono i controlli a tappeto nella giurisdizione di competenza, dei carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, in collaborazione con il N.O.R. della compagnia carabinieri di Gravina e con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, coordinati dalla centrale operativa.

Nello specifico i militari hanno operato 3 perquisizioni personali e veicolari, sorprendendo un 22enne catanese in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Il giovane, trovato infatti con alcune dosi di marijuana, è stato quindi segnalato alla locale Prefettura quale “assuntore”.

Nell’ambito poi delle attività prevenzione connesse al monitoraggio dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio, i militari dell’Arma, nel medesimo contesto operativo, hanno fatto visita a 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari, riscontrando la regolare presenza in casa.

Nell’ultima fase del servizio, gli operanti hanno infine svolto verifiche preventivi presso 4 esercizi pubblici, per accertare il corretto rispetto delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, legislazione sociale e salubrità degli alimenti, all’esito dei quali, non hanno riscontrato alcuna irregolarità.

Infine, in merito alle attività connesse al codice della strada, gli equipaggi hanno fermato e controllato, complessivamente, 17 veicoli e 24 persone, elevando diverse contravvenzioni per guida senza casco e senza cinture, mancanza della copertura assicurativa del mezzo e omessa revisione periodica, condotte potenzialmente pericolose per l’incolumità di conducenti e pedoni. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a qualche migliaio di euro.