Controlli serali dei carabinieri: multe e sequestri agli automobilisti non in regola

I carabinieri della stazione di San Giovanni la Punta, con i colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gravina, in collaborazione con il 12esimo reggimento Sicilia e sotto il coordinamento dalla centrale operativa Carabinieri, hanno effettuato dei nuovi controlli nel loro territorio di competenza al fine di monitorare il territorio nelle ore serali. Obbiettivo principale dell’attività anche il contrasto ai reati di porto d' armi irregolare, spaccio, furti e sensibilizzazione al rispetto delle norme del codice della strada. Un giovane ,fermato a bordo di una moto Bmw di grossa cilindrata, si era subito approcciato alla pattuglia in maniera poco collaborativa. Atteggiamento che però si era subito affievolito quando i militari lo hanno trovato con circa 7 grammi di marijuana, nascosta all’interno del suo giaccone dopo averlo perquisito. Il ragazzo è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura di Catania. Durante tutta l’attività, i carabinieri hanno fermato oltre 20 veicoli e circa 30 persone, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3487 euro. In particolare per condotte di guida potenzialmente pericolose per sé e per gli utenti della strada. Sequestrati anche un’auto ed un motociclo, per i quali proprietari non solo non avevano mai provveduto alla revisione, ma non avevano neanche attivato l’assicurazione.