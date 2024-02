Controlli in centro storico ed alla villa Bellini, sequestrate tre auto e segnalati due giovani per droga

Proseguono in centro storico i controlli pianificati dal comando provinciale dei carabinieri di Catania, per garantire la sicurezza anche nelle centrali e maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di piazza Dante hanno eseguito, sia in uniforme che in abiti borghesi, una serie di controlli presso la Villa Bellini e nelle strade limitrofe. Nelle vie adiacenti il parco pubblico, in cui lo scorso 30 gennaio è stata stuprata una ragazzina 13enne, sono stati controllati 23 veicoli ed identificate 47 persone, elevando 8 sanzioni per violazioni al codice della strada connesse all’omessa copertura assicurativa, alla guida senza patente e all’omessa revisione, con conseguente sequestro amministrativo di 3 veicoli per mancata copertura assicurativa ed un totale di contravvenzioni per un importo di circa 5 mila euro. I controlli, che si sono protratti fino a sera anche all’interno della villa, hanno permesso di fermare e controllare anche due giovani, sanzionati e segnalati all’autorità amministrativa per il consumo personale di droga, in quanto trovati in possesso di un modico quantitativo di marijuana, di cui hanno tentato di disfarsi alla vista dei militari.