Multa milionaria per un "compro oro" di Catania: contestate 675 violazioni delle norme antiriciclaggio

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di di Catania hanno eseguito un controllo nei confronti di un "compro oro", per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, il cui scopo è quello di impedire che il sistema finanziario possa essere utilizzato per reimpiegare proventi di attività illecite. Nel corso del controllo sono state analizzate oltre 560 operazioni commerciali e sono emerse parecchie violazioni alle specifiche norme, principalmente legate all’omessa verifica della clientela e alla conseguente mancata conservazione della relativa documentazione.

Sono state inoltre riscontrate violazioni per: omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d’Italia - Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che va resa quando l’operatore professionale in oro effettua compravendite di oro industriale o da investimento in nome proprio o per conto di terzi; inesatta o incompleta tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato, di norma assicurata mediante la compilazione di apposite schede con le informazioni sul prodotto acquistato e sul cliente.

Nel complesso, l’attività ispettiva si è conclusa con la contestazione di 675 violazioni, con sanzioni pari a 13 milioni nel minimo e 52 milioni di euro nel massimo della misura applicabile. Il risultato dell’attività ispettiva, svolta da unità specializzate del nucleo di polizia economico- finanziaria di Catania, è frutto di una mirata selezione dei soggetti ritenuti più a rischio e volta ad evitare controlli indiscriminati. Difatti, sulla scorta di specifiche analisi svolte sia a livello nazionale dal nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, sia a livello locale dal comando provinciale di Catania della guardia di finanza, nel corso del 2023 sono stati effettuati molti analoghi che hanno permesso di riscontrare oltre 1.600 violazioni.