Controlli dei carabinieri nel weekend, dodici persone segnalate per possesso di droga

I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno effettuato un servizio di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di droga, l'illegalità diffusa ed accertare eventuali violazioni al codice della strada nel territorio di competenza. Decine di militari dell’Arma, con il supporto di un’unità cinofila antidroga e del personale della Compagnia d’intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio lungo le strade del paese etneo, in particolar modo nei pressi dei locali maggiormente frequentati dai giovani ed in quei punti di ritrovo in cui anche in passato sono state accertate cessioni di droga. I punti nevralgici della città sono stati presidiati da pattuglie in auto, militari in borghese e da carabinieri a piedi.

Osservati speciali sono stati in particolar modo i giovanissimi alla guida, più volte segnalati dai cittadini per l’alta velocità e la condotta indisciplinata. Sono state eseguite molte perquisizioni personali e locali, segnalando alla Prefettura di Catania 12 persone per uso personale di sostanze stupefacenti con un recupero di circa 20 grammi di vari tipi di droga. Sono 31 le persone identificate e 16 i veicoli controllati. Elevate anche 3 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa e guida reiterata senza patente. Oltre alle sanzioni pecuniarie, è stato sequestrato amministrativamente un veicolo. Le attività di controllo proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane per aumentare la sicurezza sul territorio.