Controlli sulle norme anti-Covid a Misterbianco, elevate 9 sanzioni

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle prescrizioni relative alla normativa anti covid-19 in zona rossa. Sono state monitorate numerose piazze del centro e delle frazioni, al fine di verificare il rispetto dell’uso della mascherina, il divieto di assembramento ed il distanziamento sociale nonché il rispetto del coprifuoco imposto. A fine controllo sono state elevate 9 sanzioni inerenti proprio al mancato rispetto del coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino , dello spostamento in altro Comune senza giustificato motivo nonché il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Proprio all’interno di un bar della frazione di Lineri, i carabinieri hanno sorpreso due clienti a consumare il loro caffè all’interno del locale (è consentito solo l’asporto) per giunta senza mascherina. Complessivamente sono stati controllati 5 esercizi commerciali, 45 persone e 15 veicoli.