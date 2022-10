Continua la campagna "Fungo sicuro": ecco gli orari degli sportelli micologici

Si intensifica l’attività di prevenzione e controllo sul territorio svolta dall’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania. A partire da domani, 21 ottobre, nei fine settimana e fino all’1 novembre, nell’ambito della campagna "Fungo sicuro", saranno operativi i seguenti sportelli micologici, nei giorni e orari indicati:

tutti i venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00 Mascalucia - presso Ufficio sanitario Asp - Via Regione Siciliana, 12

tutti i sabato, dalle ore 8.00 alle 11.30 Pedara - presso Poliambulatorio Asp - via Etnea, 56

Tutti i sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - via dei Giardini, 21

Tutte le Domeniche di Ottobre, dalle ore 8.00 alle 11.00 Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - via dei Giardini, 21

Gli sportelli micologici aziendali offrono i seguenti servizi: esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito); rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e ai ristoranti (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo sul c/c postale 49436850 intestato a Asp di Catania - Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

I ristoranti che somministrano funghi freschi spontanei dovranno utilizzare esclusivamente funghi certificati dai micologi. Al fine di favorire il rilascio di tale certificazione, i venditori in possesso di certificato di abilitazione alla vendita potranno acquistare, presso le sedi dell’Ispettorato micologico (previo pagamento del corrispettivo tramite c/c postale 49436850 Asp Catania, oppure IBAN: IT31N0760116900000049436850, ben specificando quale causale “diritti sanitari ispettorato micologico”), tagliandi del valore di 1,00 euro e di 5,00 euro, da utilizzare per il pagamento dei diritti sanitari con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura.

Il prossimo 7 novembre, alle ore 9.00, si terrà, inoltre, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione, sita a Cerza di San Gregorio, in Via Tevere n. 39 (piano -1), una nuova sessione di esami per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi epigei spontanei. Tutti i soggetti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla mail antonio.maugeri1@aspct.it , (telefono 095/2540167, 168,114), che fornirà tutte le informazioni necessarie.