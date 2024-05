Controllo integrato della polizia nel centro storico: nel mirino spacciatori e parcheggiatori abusivi

Una nuova azione di controllo integrato del territorio è stata disposta dalla questura di Catania in diversi punti del centro storico per prevenire azioni delittuose di vario tipo e per assicurare ai cittadini la presenza costante della polizia. Il commissariato centrale ha coordinato l'operato di quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine, della polizia locale, di un'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e ha messo in campo due equipaggi del proprio ufficio.

Complessivamente sono state controllate 182 persone, di cui 35 con precedenti penali, 71 autoveicoli e 2 ciclomotori e sono stati effettuati due sequestri per mancanza di copertura assicurativa e un fermo amministrativo per guida senza patente. Per garantire un sereno andamento della serata ai numerosi avventori dei locali e prevenire possibili risse e situazioni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati svolti servizi appiedati con l'unità cinofila in piazza Sciuti e in via Gemmellaro.

Un altro aspetto del controllo integrato ha riguardato la repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in particolar modo in piazza Turi Ferro dove un catanese è stato sorpreso mentre compiva gesti rivolti agli automobilisti. È stato, pertanto, sanzionato. Un altro parcheggiatore, marocchino, più volte sanzionato, è stato segnalato alla Divisione anticrimine per valutazione l'adozione del Dacur, ossia il divieto d'accesso alle aree urbane