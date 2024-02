Controlli ai parcheggiatori abusivi, tre sanzioni e due denunce

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno sanzionato e denunciato per l’inottemperanza al dacur, misura di prevenzione personale che vieta l’accesso ad alcune aree urbane, due posteggiatori abusivi. Uno di questi, un 41enne sudanese residente a Catania, è stato individuato proprio mentre chiedeva soldi agli automobilisti in una piazza la cui frequentazione gli era inibita. Inoltre, in via Carlo Gambino sono stati individuati altri due posteggiatori abusivi, un 50enne catanese e un 40enne di nazionalità bulgara. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente.