Nuova operazione di controllo a San Berillo, multe e chiusure per alcuni locali

L'operazione fa seguito all'analisi strategica delineata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura

Ieri mattina è stata eseguita una nuova operazione di controllo interforze all’interno del quartiere di San Berillo Vecchio, disposta dal questore Mario Della Cioppa, la a settima nel giro di pochi mesi. Hanno partecipato anche la polizia locale, la guardia di finanza ed i militari dell’esercito impegnati nell'operazione Strade Sicure, per rispondere anche alle legittime richieste ed esigenze dei residenti, che hanno più volte rappresentato il proprio disagio contro l'illegalità diffusa in questa zona. Oltre all' introduzione di pattuglie dedicate ogni giorno, nelle ore serali e notturne è stata introdotta anche una modalità straordinaria di controlli che tende a verificare le condizioni di sicurezza su tutto il quartiere anche con controlli mirati presso luoghi ritenuti sensibili, esercizi pubblici e sulla presenza di persone "sospette". Il quartiere è stato nuovamente sottoposto a stringenti controlli di tutti i soggetti che stazionavano nelle vie interessate, con il supporto di due squadre del reparto mobile di Catania, del commissariato centrale e della squadra mobile. Sono state effettuate perquisizioni alla ricerca di armi, droga, beni ed oggetti provento di furti e rapine. Fondamentale la presenza di personale della polizia scientifica e delle unità cinofili. L'operazione fa seguito all' analisi strategica delineata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, finalizzata a riaffermare la presenza dello Stato nelle aree maggiormente sensibili della città metropolitana di Catania.

Le pattuglie della guardia di finanza e della polizia municipale sono state dispiegate con compiti di deterrenza contro il fenomeno dell' abusivismo commerciale. Controllati anche gli esercizi pubblici e di vicinato della zona, dagli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura e della polizia municipale. Nel corso dei servizi sono state identificate 65 persone e sono stati controllati 56 veicoli, accertando, complessivamente, 11 illeciti amministrativi per violazioni del codice della strada, per un importo complessivo delle sanzioni pari a 7.240 euro. In particolare, il conducente di un mezzo è stato sanzionato per guida senza patente ed il mezzo sottoposto a fermo amministrativo; un altro conducente è stato, invece, sanzionato per mancanza di copertura assicurativa sul veicolo, che è stato, pertanto, sottoposto a sequestro amministrativo. Nell’ambito dei servizi, inoltre, sono state emesse sanzioni anche per le violazioni dei divieti di sosta e rimosse due auto. Inoltre, sono stati controllati 7 esercizi commerciali. Uno di questi, in via Sada, è stato sanzionato per non aver mai presentato la scia, che legittima l’apertura al pubblico dell’attività.

Un locale in Corso Sicilia è stato invece sanzionato in quanto si consentiva agli avventori il consumo di alimenti e bevande al suo interno. In quest’ultimo caso è stata disposta la chiusura per 5 giorni. Eseguite, ancora, perquisizioni domiciliari e ispezioni visive di possibili nascondigli, anche di ridotte dimensioni, in cui occultare stupefacenti o armi. E' stato rinvenuto, in un piccolo anfratto ricavato in un muro, un involucro contenente sostanza stupefacente. Infine, è stata verificata la posizione sul territorio nazionale di 6 cittadini stranieri, accompagnati all’ufficio immigrazione per la verifica la regolarità del loro soggiorno. Uno di oro non ha ottemperato all’ordine di lasciare l’Italia emesso dal questore di Catania nel 2019: è stato denunciato e, nei suoi confronti, è stato adottato dal prefetto un ulteriore provvedimento di espulsione. La zona continuerà ad essere presidiata quotidianamente con servizi di controllo serali e notturni.