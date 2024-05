Controllando un pregiudicato, gli agenti trovano 45 grammi di marijuana: era del figlio

Gli agenti del commissariato di San Cristoforo hanno posto sotto sequestro venti dosi di marjuana, nascoste nel sottosella di uno scooter riconducibile al figlio diciottenne di un pregiudicato. Nel corso di alcuni accertamenti contro lo spaccio di stupefacenti, agenti hanno effettuato un controllo in via Santa Maria della Salette, presso l’abitazione di un soggetto già noto alle forze dell'ordinie, che attualmente sconta una detenzione domiciliare per diversi reati contro il patrimonio.

Attraverso il prezioso contributo degli agenti della squadra cinofili della questura di Catania e del cane poliziotto Maui, specializzato nella ricerca di droga, sono state rinvenute e sequestrare, all’interno del bauletto di uno scooter parcheggiato nel cortile di pertinenza della casa, circa 20 dosi di marijuana, pronte per essere piazzate.

Trovati anche altri 45 grammi di sostanza stupefacente ancora da confezionare e del materiale per il confezionamento, con un bilancino di precisione e 500 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita di spaccio. Il responsabile è risultato essere il figlio diciottenne delpregiudicato, che è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.