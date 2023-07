Multato il titolare di un lido della Playa: telecamere non autorizzate

Il Comando provinciale dei carabinieri di Catania ha predisposto una serie di controlli negli stabilimenti balneari dislocati lungo il litorale della Plaia, per tutelare i cittadini ed i lavoratori del settore. In tale ambito, i militari della Compagnia diFontanarossa, supportati dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato accertamenti presso una struttura del viale Kennedy, gestita da un 83enne catanese, denunciandolo per la violazione di alcune norme inerenti alla legislazione sociale. All'interno era installato un sistema di videosorveglianza composto da diverse telecamere senza l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

E' scattata una multa da 1.549 euro. Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro per aver comunicato tardivamente l’assunzione di cinque lavoratori. Infine, sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale per colpire quelle condotte di guida che possono mettere a repentaglio l’incolumità personale e la sicurezza pubblica.Su 35 persone e 15 veicoli fermati, sono state comminate sanzioni al codice della strada per 1500 euro. Tra le contestazioni: mancata revisione periodica, circolazione senza cinture di sicurezza.