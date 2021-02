Controlli di polizia anche nella stazione ferroviaria di Catania

Il bilancio dell'ultima operazione "Stazioni sicure" condotta dalla polizia ferroviaria in Sicilia è di 336 persone controllate, 110 bagagli ispezionati, 3 sanzioni elevate. Coinvolta anche a la stazione ferroviaria di Catania. Sono stati impegnati in tutto 108 agenti della Polfer per contrastare eventuali azioni illecite da parte di malintenzionati, anche con l’impiego di metal detector e cani-poliziotto. L’attività, che ha visto la collaborazione del personale di Protezione Aziendale Rfi, è stata coordinata dalla sala operativa della Polfer che ha dislocato le pattuglie sul territorio in base alle necessità operative, con particolare attenzione alle aree di sosta e partenza dei bus extraurbani e alle banchine dei treni.