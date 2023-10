Controllo straordinario della polizia a San Giovanni Galermo: un arresto per droga e identificate 214 persone

Questa mattina sono stati eseguiti mirati servizi di controllo nella zona di via Capo Passero, dove solitamente si registra un alto tasso di criminalità tra spaccio di droga, dispersione scolastica, occupazione e vandalizzazione di edifici e spazi pubblici. L’attività si è svolta con l’impiego di 120 appartenenti alla polizia di Stato delle diverse articolazioni della Questura, unità cinofile anti droga e per la ricerca di armi ed esplosivi, pattuglie del reparto prevenzione crimine della polizia, squadre del X reparto mobile ed equipaggi della polizia stradale e del gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania, oltre al supporto fornito dall’elicottero del reparto volo della polizia di di Reggio Calabria che ha sorvolato il teatro delle operazioni.

Una persona è stata fermata per spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 209 dosi di marijuana (per un peso complessivo di 220 grammi) e 208 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 86 grammi), già confezionate e pronte allo spaccio, oltre a una radio portatile e la somma di 155 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sono state, altresì, effettuate tre perquisizioni alla ricerca di droga. Inoltre, la cinturazione della zona tramite la dislocazione a cerchi concentrici del dispositivo di controllo sulla porzione di territorio compreso tra viale Tirreno, via Capo Passero, via Ortigia ha consentito di osservare la movimentazione di mezzi e persone e di selezionare per approfondite verifiche, 135 veicoli, identificare 214 persone e contestare 31 violazioni al Codice della strada.

Tra le persone controllate sono stati trovati pregiudicati la cui posizione sarà sottoposta al vaglio per eventuali irrogazioni di misure di prevenzione. Una persona è stata indagata per il reato di furto aggravato. Gli agenti, infatti, hanno accertato un allaccio “diretto” per l’illecito prelievo di energia elettrica e di acqua, senza che ciò venisse registrato da alcun contatore.