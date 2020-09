Guida senza patente e causa un incidente fuggendo: denunciato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò effettuato un servizio finalizzato al controllo della “movida” notturna ed al rispetto delle norme di sicurezza stradale nel territorio di Biancavilla. Hanno pertanto proceduto alla denuncia in stato di libertà di un 23enne pregiudicato biancavillese che, pur non avendo mai conseguito la patente, a bordo di un’autovettura aveva causato un incidente con un altro veicolo, fuggendo senza prestare soccorso alla persona ferita. Denunciato anche un 41enne del posto che in Piazza Sgriccio, sottoposto a controllo e quindi a perquisizione personale, è risultato essere in possesso di un coltello con una lama di 12 centimetri. Stessa sorte per un 43enne di Adrano che, all’interno di un esercizio commerciale, si era reso responsabile del furto di un quantitativo di cosmetici. Sono stati segnalati alla Prefettura di Catania 4 giovani del posto perché trovati in possesso di alcune dosi di marijuana. I carabinieri hanno poi proceduto alla contestazione di violazioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammontare complessivo di 23.400 euro, sottoponendo a sequestro e fermo amministrativo 12 veicoli e ritirando 18 documenti di guida e circolazione. Nell’ambito di tale attività, infine, i militari hanno sottoposto a controllo 95 persone e 41 veicoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.