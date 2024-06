Controlli a Paternò, sgomberate alcune case pericolanti ed elevate multe per 15 mila euro

I carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, hanno svolto un’attività di controllo straordinario nel comune di Paternò. Le operazioni, iniziate nella mattinata, hanno interessato i luoghi di maggiore afflusso e aggregazione di giovani e, successivamente, anche le aree più periferiche della città. Numerose ispezioni sono state eseguite all’interno di abitazioni abbandonate, con l’obiettivo di verificare la presenza abusiva di migranti irregolari. Sono stati individuati alcuni extracomunitari che avevano occupato illecitamente alcuni immobili del centro storico formalmente dichiarati soppressi al catasto. Altri due stranieri senza permesso di soggiorno dovranno regolarizzazione la loro posizione sul territorio nazionale.

Le abitazioni controllate, considerate pericolose poiché pericolanti, sono state chiuse e messe in sicurezza in attesa di ulteriori sopralluoghi e accertamenti da parte delle competenti autorità locali. Durante i controlli su strada sono state fermate tre persone che trasportavano circa 10 grammi di marijuana per uso personale, motivo per il quale è scattata la segnalazione specifica alla Prefettura di Catania.

Inoltre, le numerose pattuglie dislocate nei principali snodi viari di Paternò sono state impegnate a garantire l’osservanza delle norme del codice della strada da parte degli automobilisti, sanzionando le condotte di guida che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. In totale sono 26 i veicoli ispezionati e 45 le persone identificate. Sono state elevate 12 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 15 mila euro per violazioni considerate più pericolose, come la mancanza di copertura assicurativa e la guida senza l’uso di cinture di sicurezza e casco, sequestrando due auto prive di assicurazione.