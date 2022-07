Controlli notturni dei carabinieri ad Aci Castello ed Acireale

I carabinieri delle stazioni di Acireale e Aci Castello, supportati dai colleghi del 12esimo Reggimento Sicilia, hanno attivato un dispositivo a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro la persona e il patrimonio nonché alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. Le attività svolte hanno consentito di denunciare un 25enne e un 29enne, entrambi di Acireale, in quanto sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita. L’impiego di pattuglie dislocate in prossimità dei principali snodi viari e nelle aree urbane ha permesso di identificare una cinquantina di persone e una ventina di veicoli.

Le diverse perquisizioni personali e veicolari operate hanno permesso di sorprendere un 53enne di Aci Catena e un 23enne di Acireale in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente: entrambi sono stati pertanto segnalati come assuntori di droga alla Prefettura. Sono state controllate 6 persone sottoposte a misure restrittive presso le proprie abitazioni. A seguito dei controlli alla circolazione stradale alcuni automobilisti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi di patente di guida, copertura assicurativa o di revisione periodica e un motociclista è stato sanzionato poiché alla guida del suo motoveicolo senza il casco protettivo.