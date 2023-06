I militari della Compagnia di Fontanarossa, con i colleghi della Cio e della polizia locale, sono stati impegnati a Nesima in un servizio coordinato contro la criminalità comune, la guida indisciplinata e il fenomeno dell’abusivismo commerciale. E' stato denunciato per "porto abusivo di oggetti atti ad offendere" un 40enne pregiudicato, trovato in possesso di una mazza da baseball che teneva nel bagagliaio senza un giustificato motivo. Durante il servizio di perlustrazione è stata posta attenzione anche sui controlli amministrativi ai venditori ambulanti di frutta e verdura.

Nello specifico sono stati sanzionati tre venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per occupazione del suolo pubblico, mancanza di autorizzazione amministrativa e mancanza di requisiti professionali, in quanto risultavano sprovvisti di qualsiasi autorizzazione specifica. Sono state elevate sanzioni per 15 mila euro ed eseguito il sequestro amministrativo dei prodotti ortofrutticoli esposti sui loro stand abusivi per un quantitativo complessivo di 100 chili, devoluti in beneficenza alla cooperativa sociale onlus "Santa Maria degli Angeli" di Catania ed alla Caritas Diocesana. Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 24 persone e 16 veicoli, elevando 10 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 15 mila euro ed il sequestro di due auto prive di assicurazione. Tra le contestazioni spicca proprio la mancata copertura assicurativa,insieme a mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente.