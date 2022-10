Convegno della Fials per discutere del nuovo contratto della sanità: "Risorse insufficienti, intervenga il governo nazionale"

Risorse insufficienti nel nuovo contratto della sanità. La Fials scende in campo per chiedere al nuovo governo nazionale un intervento deciso per i lavoratori della sanità. Se n’è discusso a Catania all’hotel Nettuno dove si è tenuto un corso alla presenza di Renzo Alessi, consulente Aran per la contrattazione del sistema sanitario nazionale, alla presenza di Agata Consoli, segretario provinciale Fials Catania, e del segretario regionale Fials Sicilia, Sandro Idonea. Nel corso del dibattito sono state illustrate agli operatori sanitari luci e ombre del nuovo contratto e chiariti i dubbi interpretativi.

"Un evento formativo molto importante - ha spiegato Consoli - che ha aiutato a dissipare dubbi interpretativi sul contratto 2019-2021. Questo evento è propedeutico alla manifestazione di giorno 29 a Roma, dove assieme alle altre organizzazioni sindacali andremo per sensibilizzare il nuovo governo in maniera concreta affinchè possa apportare novità positive al contratto a beneficio dei lavoratori. A Roma chiederemo con forza anche la stabilizzazione dei precari dell’emergenza covid. La pandemia ha consentito di fare emergere le carenza storiche della sanità e lo stato di abbandono subito da parte dei vari governi che si sono succeduti. Oggi abbiamo il dovere di contribuire a rimettere ordine in questo settore a tutela degli operatori sanitari e dei cittadini tutti".

Per il segretario regionale Idonea "purtroppo negli obiettivi del governo c'è nel prossimo triennio una riduzione delle risorse nella sanità che porterà le somme stanziate al 6,1 per cento del prodotto interno lordo, poco rispetto ad altri Paesi dove il rapporto arriva al 9-10 per cento come la Germania. Auspichiamo che il governo Meloni intervenga in maniera decisa per aggiungere nuove risorse per consentire di mantenere alti standard di qualità nell'assistenza".