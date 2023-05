Convegno "Digital transformations: cos'è e come fare trasformazione digitale in azienda"

Il 25 maggio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 18, presso NH Hotel Parco degli Aragonesi, a Catania si terrà il convegno “Digital Transformation: cos’è e come fare trasformazione digitale in azienda” organizzato da Unisid Group in partnership con Palo Alto Network, Vianova, Samsung e Kyocera.

Marcello Taormina, Ceo di Unisid Group, riunirà esperti, ricercatori e produttori di sicurezza che potranno confrontarsi “faccia a faccia” su temi di assoluta attualità quali l’evoluzione del cyber crime e dei relativi attori, le nuove risorse in campo di cyber threat intelligence, le strategie più efficaci in ambito cyber defence e molto altro.

Il programma prevede una serie di talk a cura dei massimi esponenti dei mondi accademici, industriali e della Difesa in cui sarà delineato l’attuale scenario di riferimento. Parallelamente, nella consueta area espositiva, le aziende potranno condividere le loro proposte più innovative per la gestione del rischio informatico, la cyber resilienza e la messa in sicurezza delle organizzazioni. Al convegno sarà presente una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per confronti e testimonianze su questi nuovi fenomeni. L’agenda della giornata, toccherà diversi temi sull’applicazione di nuove tecnologie digitali per le Imprese e per la PA, trattando argomenti di assoluto interesse che riguarderanno oltre la Cyber Security, la semplificazione delle Telecomunicazioni per le Imprese, i nuovi sistemi di comunicazione Samsung Digital Signage, e la nuova organizzazione dei flussi documentali attraverso le soluzioni Kyocera. Il primo step in mattinata sarà affidato a Alice Podini e Mirko Minnuzzo di Palo Alto Networks.

Dopo il coffe break, seguirà l’intervento di Stefano Signore di Vianova sui “Servizi di telecomunicazione per le imprese”.

Nel pomeriggio, grazie a Emanuele Donadio di Samsung la platea sarà coinvolta in un’esperienza di Digital Signage all’avanguardia e totalmente coinvolgente.

Infine, Francesco Riccardi di Kyocera illustrerà agli intervenuti le ultime innovazioni tecnologiche per l’ufficio moderno. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: https://bitly.ws/Essg