Un convegno sulla valorizzazione degli scarti del ficodindia

EBioScart, volto alla valorizzazione degli scarti dell’Opuntia Ficus Indica, approda nuovamente a Santa Margherita del Belice (AG) e Roccapalumba (PA), due dei tre poli produttivi, insieme al Sud Ovest Etneo, del progetto che ha come Capofila il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e rientra nella sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Nei due centri siciliani le due mattinate di sabato 15 e domenica 16 ottobre saranno incentrate sull’attività scientifico-divulgativa con il convegno sul tema: “Valorizzazione degli scarti di ficodindia: consuntivo di medio periodo su innovazioni, bioprodotti e nuove opportunità di mercato”. In entrambe le località l’inizio dei lavori è previsto per le ore 11 e interverranno i docenti del Di3A dell’Università di Catania. I convegni sono patrocinati dai Comuni e dagli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Provincie di Agrigento e di Palermo, che hanno concesso il patrocinio gratuito e il riconoscimento dei CFP agli iscritti che parteciperanno. A Santa Margherita del Belìce, sabato, il convegno avrà luogo al teatro Sant’Alessandro – Palazzo Filangeri–Cutò, sito in Piazza Matteotti; a Roccapalumba, invece l’incontro divulgativo si svolgerà all’auditorium M. Saita in via Umberto I. Nei pomeriggi di entrambe le giornate sono previste le visite ai campi sperimentali con dimostrazioni in campo, applicazioni degli scarti da processi e risultanze agronomiche. I Partner del progetto sono Università degli Studi di Catania (Di3A), OP La Deliziosa, Azienda agricola Mulino Fiaccati di Laura Bonanno; Azienda agricola Lucia Bonanno; Azienda agricola Giacomo Abruzzo, Ficurinia Srls, Promotergroup Spa, Innovation Broker dott. Carmelo Danzì.

