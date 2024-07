Convegno sul terzo settore, Raspanti: "Servono fondi per le strutture"

Il convegno "Terzo settore, locomotiva etica e produttiva del Paese", svoltosi sabato 29 giugno presso la Sala Convegni "Alice Anderhub" dell'aias di Acireale, ha offerto un'importante riflessione sul ruolo e l'importanza del terzo settore in Italia. L'evento è stato patrocinato dalla diocesi di Acireale, Fondazione Maria Barbagallo, lad ets, aieop e aias Acireale e moderato da Emilio Randazzo, fondatore di lad ets. Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, ha introdotto il convegno sottolineando come "il terzo settore è molto ampio ed è uno dei maggiori collanti della società. Questo settore è fatto in gran parte dal mondo del volontariato, ma è necessario che ci siano fondi adeguati per le strutture e per professionalizzare gli operatori. In tale modo tante ferite, tanti scollamenti e frammentazioni che si creano nel vissuto sociale di oggi possono essere almeno in buona parte colmati".

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi e il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo hanno portato i loro saluti, mentre Enrico Trantino, sindaco di Catania, ha enfatizzato l'importanza del lavoro congiunto per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini. "Lavorare insieme ci permette di arrivare alla meta in maniera consapevole, affinché si possano dare le giuste risposte alle comprensibili domande che i cittadini pongono". Gigi De Palo, direttore Generale della Fondazione Angelini, ha posto l'accento sulla centralità della partecipazione nel promuovere il bene comune: "Il sistema piramidale della società dovrebbe tornare a mettere in cima l’essere umano, a seguire la famiglia e poi terzo settore e istituzioni per costruire una coscienza pubblica e stimolo al miglioramento della società".

Arcangelo Prete, presidente di aieop, ha evidenziato la necessità di un’assistenza continuativa per raggiungere obiettivi validi, sottolineando il contributo essenziale del volontariato: "Partecipazione non è prendere una parte, ma prendere parte. Questo è il valore aggiunto. Ciascuno di noi, nessuno escluso, ha il suo compito che è chiamato a svolgere". Infine, Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, ha ribadito che “il terzo settore non è solo un ammortizzatore sociale ma una realtà capace di entrare lì dove non arriva la politica. È una mano tesa che aiuta a risolvere tanti problemi e per questo il suo valore non è assolutamente da mettere in discussione".

Ha poi aggiunto: "La politica deve essere a fianco del terzo settore non soltanto con dei momenti di incontro, ma anche con degli atti concreti. Pertanto oggi siamo qui, oltre che per cercare di capire come possiamo intervenire, anche per portare avanti quelle che sono le istanze, per fare interagire così i due mondi profit e non profit e far diventare la politica parte attiva per un settore importante". Il convegno ha messo in luce l'importanza di una collaborazione strutturata tra il terzo settore e gli enti pubblici, con l'obiettivo di creare una società più coesa e attenta ai bisogni collettivi. Profit e no profit devono procedere in parallelo, come due rotaie che permettono al treno-Italia di arrivare sicuro alla meta desiderata.