Operatori socio sanitari, convegno nazionale Uil Fpl all'hotel Nettuno

La valorizzazione degli operatori socio-sanitari sarà al centro del convegno nazionale della Uil Fpl: il prossimo 28 novembre a Catania, a partire dalle 9 presso l’hotel Nettuno, a confrontarsi saranno esponenti del sindacato e del mondo politico. "L’operatore socio-sanitario è la figura su cui deve scommettere la sanità per un suo rilancio. In carenza/assenza di medici e infermieri, dobbiamo puntare su questa figura professionale per continuare a garantire l’assistenza ai pazienti sia in ambito ospedaliero che domiciliare. Per questo la Uil Fpl ha promosso questo convegno affinché le competenze dell’Oss possano essere al meglio valorizzate", dice Mario Conti, segretario generale Uil Fpl Catania. All’incontro, oltre a vari esponenti del mondo politico e sindacale, parteciperà anche il segretario generale nazionale della Uil Fpl Domenico Proietti.