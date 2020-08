Consiglio comunale convocato lunedì 10 e mercoledì 26 agosto

Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato l'Assemblea cittadina nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per lunedì 10 agosto, alle ore 11, e mercoledì 26, alle ore 19. La seduta straordinaria del 10 è stata richiesta dal consigliere Lanfranco Zappalà e altri componenti del civico consesso per l'”Esame sulle misure da adottare in relazione alla situazione politico-amministrativa del Comune per gli effetti derivanti dalla Legge Severino”. La riunione del 26 ha all'ordine del giorno l'argomento “Piano regolatore di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, approvazione del documento di pianificazione strategica di sistema ”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.