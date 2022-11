Copagri scrive alle istituzioni: "Produttori di uva da tavola in crisi"

“Si parla tanto di tutela e promozione delle eccellenze siciliane. Adesso, vediamo che farete per salvare l’uva da tavola”. Inizia così la lettera aperta di “protesta e proposta” che l’associazione produttori agricoli Copagri Catania ha inviato alle istituzioni politiche nazionali e regionali. È firmata dal presidente di Copagri, Angelo Oliveri, e dal responsabile di settore, Salvatore Secolo. “Siamo preoccupati – scrivono Oliveri e Secolo – per la crisi di mercato che sta colpendo produttori e braccianti impegnati nella coltivazione dell’uva da tavola, investendo intere comunità come quella di Mazzarrone. Negli ultimi cinque anni, malgrado la nostra continua sollecitazione a interventi concreti, la situazione è precipitata. I prezzi di vendita, scesi sino a 25 centesimi, non bastano neppure a coprire i costi e inducono quindi all’abbandono delle coltivazioni. Chiediamo, peraltro, di riflettere su un dato: un ettaro di terreno specializzato nella coltivazione di uva da tavola garantisce fino a 100 giornate lavorative. A tutto questo, vanno aggiunti i riflessi sull’indotto. Basta tanto per comprendere la portata di un’emergenza occupazionale e sociale?”. Gli esponenti di Copagri aggiungono: “Non siamo mai stati inclini alla denuncia fine a sé stessa, non siamo disposti a piangerci addosso. Offriamo, quindi, un contributo di idee a Stato e Regione in attesa di confronto e, soprattutto, di misure anticrisi. Noi sollecitiamo la convocazione dei rappresentanti della Grande distribuzione organizzata per ridurre la forbice tra prezzi alla pianta e prezzi al consumatore; la rimozione dei vincoli di commercializzazione per le uve senza semi, che rappresentano una tagliola per i produttori, e l’erogazione di fondi a sostegno della conversione dei vigneti con le nuove varietà più richieste sul mercato; la previsione di un indennizzo per il caro-carburante e per i costi energetici, che copra almeno il 50 per cento del fabbisogno; la rideterminazione del contributo di coltivazione con fondi della Politica Agricola Comune, attualmente inferiore a 200 euro a ettaro. Inoltre, il congelamento dei versamenti di contributi previdenziali per un anno assieme alla proroga dei prestiti e dei mutui aziendali, che in atto non possono essere comprensibilmente onorati, e l’attivazione di una politica di promozione sulle esportazioni. Rivendichiamo, infine, la creazione di una cabina di regia composta da rappresentanti istituzionali e dei produttori per affrontare la situazione attuale e impedire nuove crisi future”.