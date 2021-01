Coltivavano la marijuana in una serra "indoor": arrestati dai carabinieri

I carabinieri della tenenza di Mascalucia, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 32enne di Belpasso e denunciato la convivente di 32 anni, di nazionalità polacca, poiché accusati di spaccio. I militari si sono recati in una villetta in contrada Conca di Belpasso rappresentando all’uomo, che si trovava in compagnia della denunciata, di dover procedere ad un controllo all’interno dell’abitazione. Quest’ultimo, sentendosi scoperto, ha spontaneamente consegnato loro alcune piante di marijuana con le relative infiorescenze che aveva accuratamente posto ad essiccare sulla trave di un soppalco, quindi, i carabinieri supportati dai cani antidroga King ed Ivan, si sono

spostati in una dependance dell’abitazione dove l’arrestato aveva allestito una vera e propria serra “indoor” mediante l’installazione di sofisticati sistemi di illuminazione, ventilazione e concimazione, trovando così complessivamente 250 grammi di marijuana e 9 piante di cannabis indica di varia altezza.