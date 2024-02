Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti ma viene sorpresa insieme a lui dai carabinieri: arrestati

Durante un servizio di monitoraggio sul territorio i militari del nucleo radiomobile di Catania hanno fermato, in piazza Stesicoro, un'utilitaria che transitava in quel momento su quel tratto di strada. A bordo del veicolo, una coppia, un uomo ed una donna, che, a prima vista, non dava adito ad alcun sospetto. Chiesti, però, i documenti e avviati i previsti controlli, è emersa una situazione ben diversa dall’apparente normalità. Si è scoperto infatti che il 23enne catanese alla guida del mezzo, indossava il “braccialetto elettronico”, in quanto sottoposto ad una misura cautelare, emessa dal gip di Catania nel febbraio 2023, del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna”, ovvero proprio la donna 20enne che sedeva sul sedile passeggero, obbligo scaturito da una vicenda giudiziaria, in cui quest’ultima era stata vittima, nel recente passato, di maltrattamenti in famiglia commessi proprio dall’uomo che le stava accanto.

I militari hanno quindi ricostruito la dinamica dei fatti, dalla quale è emerso come la giovane ex fidanzata, si fosse accompagnata volontariamente all’ex convivente, dopo aver addirittura lasciato a casa il suo dispositivo di allarme di avvicinamento, lasciato di proposito in abitazione per evitarne l'attivazione.

Constatata la violazione della ordinanza di misura cautelare che vietava ogni forma di contatto tra i due, i carabinieri hanno quindi tratto in arresto entrambi per “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e li hanno posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, ordinando la ri-sottoposizione dell’uomo alla misura cautelare.