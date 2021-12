Morte di Gaetano Benincasa, Saitta (M5S): “Profondo cordoglio”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte prematura di Gaetano Benincasa. Pur su versanti opposti ai miei Gaetano Benincasa è stato un uomo che ha rappresentato la politica etnea, in particolare quella del Calatino. Un tragico incidente stradale l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Da parte mia giungono le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Lo ha detto il deputato M5S Eugenio Saitta a seguito della scomparsa di Benincasa avvenuta ieri sera in un sinistro stradale. Era stato vicino all’ex sindaco di Catania Stancanelli e candidato alle ultime regionali con l’Udc.