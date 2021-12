Il cordoglio del Sindaco Pogliese per la morte di Gaetano Benincasa

"È una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Il caro amico Gaetano Benincasa ha perso la vita in un incidente stradale nella zona di Vaccarizzo". Con queste parole il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ricorda l'amico Gaeetano Benincasa, scomparso ieri sera in un tragico incidente stradale sulla strada statale 114. "Muore tragicamente a 44 anni un appassionato di politica, un valente amministratore - continua Pogliese - un padre e un marito attento e generoso. Porterò nel cuore e nella mente il suo entusiasmo, il suo sorriso, la gioia di vivere e l’amore per l’impegno civile e sociale, il suo altissimo senso del dovere, testimoniati dalle azioni quotidiane di Gaetano e dai suoi trascorsi. Alla moglie Lucia e al figlioletto Giovanni l’abbraccio fortissimo mio personale e della Città nella quale ha studiato e alla quale ha prestato le sue competenze umane e professionali. A Dio, Gaetano".