Cordoli del Brt danneggiati e pericolosi: "Alto rischio di incidenti"

Corsie preferenziali degli autobus danneggiate e il rischio di brutti incidenti, soprattutto per i centauri, ad ogni momento. Aumentano le segnalazioni dei cittadini che parlano di veri e propri pericoli per la pubblica sicurezza e il traffico quotidiano. “Nessuno vuole mettere in discussione il progetto per incentivare l’uso del mezzo pubblico per garantire maggiore vivibilità nel capoluogo etneo - afferma il presidente del comitato “CataniaNostra”, Andrea Cardello - ma è innegabile che, soprattutto nelle ore di punta, si assiste a una continua invasione delle corsie preferenziali da parte di auto e scooter, in particolare in via Passo Gravina e in molte altre strade nei pressi della circonvallazione, con conseguenti danni ai cordoli. Pezzi sparsi per tutta la carreggiata con gli automobilisti costretti a fare lo slalom per evitarli e il traffico che subisce ulteriori rallentamenti”. Molti cordoli necessitano di manutenzione straordinaria mentre, per chi utilizza moto o scooter, non c’è scampo: basta toccare con la ruota il cordolo e l’incidente è inevitabile. I più fortunati se la cavano con qualche graffio e tanta paura.