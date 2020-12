Coronavirs, in Sicilia 932 nuovi casi e 800 guariti: a Catania +238 contagi

Sono 932 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.264 tamponi effettuati. Si registrano 10 nuovi decessi, 800 guariti e nessun nuovo ingresso in terapia intensiva: restano 176 i posti occupati da pazienti covid, circa il 22% di quelli disponibili. Scendono di 31 unità i ricoveri ordinari, complessivamente rimangono ospedalizzate 1.028 persone. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province è la seguente Palermo 150, Catania 238, Messina 241, Siracusa 53, Ragusa 32, Trapani 85, Agrigento 37, Caltanissetta 66, Enna 30. Gli attuali positivi sono 33.614 mentre 32.410 persone rimangono in isolamento domiciliare. Questi i dati del bollettino del ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia oggi 23 dicembre 2020.