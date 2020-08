Coronavirus, 2 positivi e 4 casi sospetti ad Aci Catena

Due nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati riscontrati ad Aci Catanese, dove altre quattro persone sono in isolamento volontario in attesa di tampone. Lo rende noto il sindaco Nello Oliveri sottolineando che "tutti i casi sono seguiti dai responsabili dell'Asp, nei propri domicili". "L'aggiornamento di oggi - afferma Oliveri - ci impone senso di responsabilita' e attenzione verso il virus che continua a circolare nelle nostre zone. Continuiamo a tenere duro, non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al senso del dovere e responsabilita' di ogni cittadino. Dopo alcuni mesi a zero contagiati, si ripresenta la brutta bestia. Si raccomanda sempre massima prudenza e si rinnova l'invito ed il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza".

