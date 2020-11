Coronavirus ad Acireale, il Comune: "Impennata nei contagi"

Il Comune di Acireale ha comunicato la situazione relativa ai casi di coronavirus presenti nel territorio comunale, fornendo inoltre dei grafici esplicativi sull'andamento della curva epidemica e sulla dicisione dei contagi per fasce d'età: "Sono 122 sul territorio di Acireale i soggetti positivi al coronavirus - si legge nella nota - 167 negli ultimi tre mesi, segnatamente dal 6 agosto scorso. Complessivamente, sono 297 coloro che si trovano oggi in isolamento fiduciario, 6 i ricoverati in ospedale ed uno in altra struttura. Rispetto all’ultimo rilevamento, risalente al 31 ottobre scorso, si registra un’impennata significativa sul fronte dei nuovi positivi, posto che si è passati da 10 a 42".

