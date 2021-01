Coronavirus, in Sicilia 1.486 nuovi casi e oltre 2 mila guariti: a Catania +344 contagi

Si segnalano 37 nuovi decessi mentre ci sono 4 nuovi ingressi in terapia intensiva. Complessivamente il numero dei positivi scende di 820 unità, così come diminuisce il numero delle persone in isolamento domiciliare

Sono 1.486 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 20.003 tamponi effettuati. Seconda regione in Italia per nuovi casi dopo la Lombardia. Si segnalano 37 nuovi decessi ma un numero record di guariti (2.269). Ci sono 4 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano i posti occupati a 215, circa il 26% di quelli disponibili. Aumentano di 3 unità i ricoveri ordinari. La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 344, Palermo 506, Messina 252, Trapani 50, Siracusa 140, Ragusa 24, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Enna 21. Complessivamente il numero dei positivi scende di 820 unità, così come scende di 827 unità il numero delle persone in isolamento domiciliare. Questi i dati di oggi 20 gennaio 2021 forniti dal ministero della Salute sulla situazione covid-19 in Sicilia.