Coronavirus, in Sicilia 1.201 nuovi casi e 32 morti: a Catania 308 contagi

Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia su 8.856 tamponi effettuati. Di questi nuovi casi 450 provengono dalle attività di monitoraggio. Si registrano purtroppo ben 32 nuovi decessi e 8 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano così il totale delle persone che hanno bisogno di assistenza respiratoria a 195. Complessivamente rimangono ospedalizzate 1.348 persone. La situazione dei nuovi positivi suddivisa per province è la seguente: Palermo 197, Catania, 308, Ragusa 22, Messina 102, Trapani 84, Siracusa, 68, Agrigento 260, Caltanissetta 102, Enna 58. In tutta l'Isola ci sono 21.289 persone in isolamento domiciliare. Ai dati forniti dal bollettino giornaliero bisogna aggiungere i numeri, non compresi, che vengono fuori dalle attività di screening, come quelle dedicate alla popolazione scolastica, effettuate dal 7 al 9 novembre in tutta l'Isola: sono stati trovati complessivamente 425 positivi sui 7505 tamponi rapidi eseguiti e analizzati nei drive-in operativi nei territori di Caltanissetta, Catania, Palermo e Ragusa. Solo nella provincia etna sono stati effettuati 1.588 tamponi, con 181 riscontri positivi.