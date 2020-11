Coronavirus, in Sicilia 1.487 nuovi casi e 728 guariti: a Catania + 131 contagi

Sono 1.487 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte dei 9.839 tamponi effettuati. Si segnalano 27 nuovi decessi ma anche un numero record di guariti: 728. Ci sono 7 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 202 mentre complessivamente rimangono ospedalizzate 1.376 persone. La suddivisione dei nuovi casi per provincia è la seguente: Palermo 531, Catania 131, Ragusa 281, Messina 138, Trapani 225, Siracusa 76, Agrigento 15, Caltanissetta 60, Enna 30. Gli attualmente positivi in tutta l'Isola sono 23.564 mentre 21.986 persone si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti oggi 11 novembre 2020 dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.