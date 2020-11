Coronavirus, in Sicilia 1.692 casi, 40 morti e 302 guariti: a Catania 373 nuovi casi

Sono 1.692 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia ore a fronte dei 9.455 tamponi effettuati. Di questi nuovi casi 652 provengono dalle attività di screening. Si registra purtroppo la cifra record di 40 nuovi decessi mentre i guariti sono 302. Ci sono 3 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale dei posti occupati a 205: circa il 30,6% dei posti di terapia intensiva disponibili nell'Isola. La suddivisione dei nuovi casi per province è la seguente: Palermo 393, Catania 373, Ragusa 80, Messina 105, Trapani, 317, Siracusa, 114, Agrigento 135, Caltanissetta 63, Enna 112. Gli attualmente positivi sono 24.914 mentre 23.318 sono in isolamento domiciliare. Il numero giornaliero dei nuovi positivi dunque rimane in media con quello dei giorni precedenti. Su questo dato infatti, interviene con una nota l'osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla Salute: “Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell'azione di ricerca attiva del Coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in”.