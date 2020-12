Coronavirus, in Sicilia contagi in calo (+872) e 28 morti: a Catania 243 nuovi casi

La curva dei contagi in Sicilia, con gli 872 nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore, registra una flessione verso il basso: 9.353 sono i tamponi effettuati. Si segnalano 28 nuovi decessi e 1.332 guariti mentre scendono ancora i ricoveri: - 4 quelli in terapia intensiva, - 57 quelli in regime ordinario. Attualmente ci sono 179 pazienti covid che occupano posti in terapia intensiva, circa il 22% di quelli disponibili. La suddivisione dei nuovi positivi nelle province siciliane è la seguente: Palermo 286, Catania 243, Messina 141, Ragusa 40, Trapani 29, Siracusa 49, Agrigento 31, Caltanissetta 23, Enna 30. Scende di 488 unità il numero degli “attualmente positivi” che sono ad oggi 34.688, e diminuisce di 427 unità il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati forniti dal ministero della Salute oggi 17 dicembre 2020 sulla situazione coronavirus in Sicilia.